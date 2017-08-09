中国国防部新闻发言人变更：吴谦升任局长 杨宇军退役

(联合早报网讯)据中国国防部网站消息，国防部新闻局原副局长吴谦已升任局长。现任新闻发言人分别是吴谦大校和任国强上校。上级单位已批准原局长杨宇军自主择业的申请报告，杨宇军已正式退出现役。

据国防部网站公布的简历显示，吴谦于1973年出生于北京。1991年考入解放军国际关系学院，1995年毕业后历任装甲兵装备技术研究所助理工程师，国防部外事办公室参谋、处长，中国驻美国大使馆国防副武官，国防部新闻事务局处长等职。

2015年6月吴谦任国防部新闻事务局副局长、国防部新闻发言人。2016年1月改任国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人，大校军衔。曾在英国伯明翰大学学习，获工商管理硕士学位。

杨宇军，1993年于外交学院毕业后入伍。历任学员、参谋、国防部外事办公室综合局政策研究室主任、国防部新闻事务局副局长兼国防部新闻发言人等职，曾任国防部新闻局局长、国防部新闻发言人，大校军衔。

任国强，1991年考入解放军西安陆军学院，历任学员、助理翻译、干事、连长、政治处主任、参谋、国防部外事办公室综合局政策研究室主任等职。现任国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人，上校军衔。

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