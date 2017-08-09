台湾同婚注记人数 女同婚比男同婚多近四倍

（联合早报网讯）据台湾内政部最新统计，截至今年6月底，全台共有2223对同性伴侣完成注记，其中女性登记者人数3510人，男性为936人，女性注记同性伴侣的人数是男性的近4倍。

台湾联合报报道，根据内政部户政司统计资料，开放同性伴侣注记后，截至今年6月底，全台共有4446人登记，开放登记的县市中，登记人数以新北市为最多，共有970人，其次为台中市846人，第三为台北市818人。

户政司长张琬宜表示，目前全台已经有18个县市开放注记，仅剩4个县市花莲、台东、云林及澎湖没有开放，民众所处的地区不能登记，可以跨区到其他县市办理。张琬宜说，登记时需要双方亲自申请，若分手，只要当事人一方亲自申请即可。张琬宜说，“同性伴侣所内（户政事务所）注记”还没法制化，只是行政措施，

今年5月，司法院大法官受理台北市政府、男同志祁家威的同性婚姻释宪，大法官认为，现行法律未允许同性两人结婚，违反宪法第22条保障人民婚姻自由及第7条人民平等权的保障，法务部应在2年内研拟修法，保障同性婚姻。6月起由行政院秘书长陈美伶主持“同性婚姻法制研议专案小组”，办理配套法规研修及法案研拟等作业。

不过，专案小组原定每周开一次会，会后并向媒体进行说明，但近期却“卡关”。据了解，起先针对较为单纯的结婚年龄、同居义务等法律条文，小组成员均迅速取得共识，不过却在收养子女等方面卡关，此外，反同婚团体抗议声浪大，加上陈美伶忙于处理其他重要法案，专案小组有时停开、有时“低调开”，最近变成“有必要再开”。对此，陈美伶表示，草案还是在讨论及研拟中。

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