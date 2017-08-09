食药监总局：坚决杜绝不合格药品流入九寨沟地震灾区

（联合早报网讯）据中国食药监总局网站消息，8日21时19分，四川省阿坝州九寨沟县地震发生后，食药监总局要求，四川省食品药品监管部门要切实加强地震灾区食品药品安全监管，坚决杜绝“三无”食品和不合格药品、医疗器械流入灾区。

据中新网报道，8月8日21时19分，四川省阿坝藏族羌族自治州九寨沟县(北纬33.20度，东经103.82度)发生7.0级地震，震源深度20公里。截至今日13时10分，经初步核查九寨沟地震已致19人死亡，247人受伤。

食药监总局要求，四川省食品药品监管部门要对地震灾区餐饮单位、集贸市场、副食店及药店等重点区域，以及受灾群众集中救助安置点、临时供餐点、学校、医院等重点场所加大监管力度，防止食源性疾病和食物中毒事件发生。

同时，要强化对救灾食品、药品及医疗器械检查力度，坚决杜绝“三无”食品和不合格药品、医疗器械流入灾区，严打制售假劣食品药品等违法行为。

食药监总局要求，四川省食品药品监管部门要有针对性地开展灾后食品药品安全知识宣传，增强受灾群众食品药品安全自我保护意识；同时，积极配合有关部门及时掌握救灾急需药品、医疗器械品种和数量，做好救援保障工作。

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