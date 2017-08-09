印度媒体：边境空中角力 解放军难满载起飞处劣势

（联合早报网讯）印度与中国在边境对峙长达近2个月，中国近日连续强硬发话，让紧张情势急升，印度空军近日也为此在打“心理战”，称印度的战机可以在西藏上空有效遏制解放军空军的战机，近日一份即将发布的研究资料《龙之爪：评估今日的中国解放军空军》中认为，印度空军在如今中印实际控制线以北的西藏地区有显著的优势。

据中时电子报报道，这份报告是由前幻象2000的飞行员萨米尔·约什少校所写，也是自中印在锡金段边境洞朗地区6月18日对峙以来，第一份综合性评估文件，内文认为尽管解放军空军在战机数量上略胜一筹，但是印度空军结合了地形、技术的因素在西藏和新疆南部上空拥有优势，足以平衡解放军空军的数量。

因为中国在该地区的主要空军基地都位于高海拔低区，地形影响之下，将使解放军有效载荷和作战半径将平均减少50%，也就是说青藏高原的稀薄空气，将严重阻碍中国空军苏-27、歼-11或歼-10等战机满载武器和燃料起飞；反之，印度空军东北部的主要基地都处于低海拔的平原地带，这使印度空军战机不会在起飞时不受限制。一旦发生空中遭遇战，中国战斗机将明显处于劣势，且虽然两国空军都面临青藏高原山地地形的挑战，但若印军战机在西藏执行渗透和制空任务，作为防御方的中国，预警能力也将受到明显的影响。

当然报告也指出了印度空军的劣势，包括解放军可以利用在弹道导弹军备上的优势，先行摧毁印军的机场，这将使得印军的战机失去用武之处。另外，由于印军战机数量严重不足，长远来看，中国快速扩张的空军仍会获得地区空中的优势。

而据《环球时报》报道，中国空军专家傅前哨表示，高海拔基地的确影响了解放军空军的性能，但中国早就注意到这个问题，因此尽管战机起飞时不能载满燃料，但是可以利用加油机在空中加油补燃料的不足，另外印度基地地理优势也恰是印军的劣势，因为印军的战机需要爬升到和解放军同一位置必须耗费的时间也比较多，这使得印度原有的优势也被抵消。

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