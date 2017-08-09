九寨沟旅游业者：游客商家基本撤离景区如同空城

（联合早报网讯） 四川九寨沟昨晚发生7.0级地震，今天下午当地游客和商家已基本撤离，往日游人如织的九寨沟景区如今如同空城。有旅游业者担心，地震将重挫当地的旅游业。

《联合早报》记者今天下午联络到九寨沟景区的旅游业者，了解当地情况。

一名酒店工作者回忆，地震发生后，一整晚感觉到多达20次余震，许多被疏散的旅客都心惊胆战，不敢回到室内，只能在户外裹着被子席地而睡，场面狼狈。

当地一家酒店的老板形容，靠近震中央、旅客较集中的沟口区内，建筑和基础建设基本未遭太大破坏，但路面有许多滚下的沙石，她就目击一块大石滚下后，猛力压扁路上一辆轿车客座车位的车顶，场面触目惊心。

业者反映，到今天下午，九寨沟景区内的游客和商家已撤得七七八八，整个景区感觉如同空城。

由于当下正逢中国的暑假，是九寨沟的传统旅游旺季，发生地震导致景区关闭，酒店业者也只好“放假”，估计这段传统旺季收入将比往年猛跌80％。

另据中新社消息，中国国家旅游局已发出安全提示，提醒游客近期暂勿前往九寨沟地震灾区旅游，当局也要求旅行社停止组团或带团前往灾区，并敦促已在灾区的旅游者尽快撤离。

九寨沟风景名胜区管理局对外宣布，景区停止接待游客，何时恢复对外开放会另行通知，已经预订门票和车票的游客可在当地办理退票。（《联合早报》林展霆报道）

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