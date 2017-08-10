在德行纳粹礼中国人将被刑事诉讼

（联合早报网讯）两名中国游客5日因在柏林国会大厦前行纳粹礼相互拍照，被德国警方逮捕处罚。德国电信网9日报道称，目前警方已向德国司法当局移交该案，这两人将面临刑事诉讼。

据环球网报道，柏林警方8日接受采访时称，这两名中国游客在交保获释前，在警察局录下口供，之后已随所在旅游团离开柏林。警方目前已向德国司法当局移交该案，由司法部门日后做出判决。柏林警方估计，两人可能将被处以罚款。对于他们目前是否已离开德国，警方表示“并不知情”。德国柏林资深律师海德曼9日对《环球时报》表示，德国刑法典86a条等规定，禁止传播或在公开场合使用违宪组织标志，包括行纳粹礼等。只有涉及艺术、教育和历史时，才不会被定罪。如果定罪会被罚款或者判处最高3年刑期。 他认为，这两名游客显然只是开了一个玩笑，情节较轻，应该只判罚款。

瑞士《每日导报》驻华记者9日发表文章称，中国人的日常生活中并不会见到行纳粹礼这样的行为。不过，希特勒在许多中国人眼里被看作“强人”。该记者称，中国的出租车司机、服务员等有时会向他问候“希特勒万岁！”。在上海的市场里，他也看到过希特勒纪念品。他认为，许多中国人缺乏对纳粹历史的真正了解。游客行纳粹礼事件后，中国官员在媒体上要求，中国游客应该尊重当地文化和法律。文章还认为，“痴迷”希特勒并不是中国独有的现象，“很多亚洲人把希特勒看成英雄”。在印度，曾经有一个希特勒咖啡厅；韩国有一个希特勒酒吧；缅甸还有一支著名的“铁十字乐队”，并用鹰皇装饰；在泰国，还出现过希特勒炸鸡……这种现象被称为“纳粹时尚”。

据了解，许多德国华人在批评两名中国游客的同时，也表示警方执法过严。还有华人在“德国热线”论坛上批评德国媒体热炒该事件，对不同民族的人采访“双重标准”。德国《新德意志报》称，中国游客被严格处罚，但新纳粹在行纳粹礼时，警察却只在一旁看着。许多德国网友也认为，不应该过严处罚中国游客。

免费试阅14天