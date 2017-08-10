苹果在中国首遭反垄断举报：强制下架APP及30%提成

（联合早报网讯）记者昨日获悉，苹果公司遭到了来自中国国内相关开发者和律师的举报。举报方北京达晓律师事务所已向国家发改委和国家工商总局举报苹果公司涉嫌“滥用市场支配地位”的行为，包括拒绝交易、差别待遇、附条件交易即搭售、定价过高等内容。这是苹果在国内首次遭到反垄断举报。昨日，苹果方面向新京报记者表示，对于此事暂无回应。记者致电国家发改委，但对方未透露有关信息。

据新京报报道，这一举报的焦点，集中在了苹果公司强制下架部分APP，以及对部分APP处以30%的提成等问题。

此前，苹果公司被质疑大量应用下架，今年6月，苹果中国曾回应称，为了确保提供最优秀的APP和游戏，同时也为了保障用户的安全，APP Store会评估并移除不能在APP Store上发挥作用、年代久远或是不符合审核规定的APP。这项持续性举措于2016年下半年推出，迄今为止全球范围内已经有超过10万个APP被移除。

举报方北京达晓律师事务所认为，苹果公司运营的APP Store在“iOS系统下的智能终端应用程序销售平台”的中国大陆市场具有绝对的市场支配地位。在这种情况下，苹果公司没有正当理由下架APP软件、以及不恢复上架甚至封禁开发者账户。

举报的另一个焦点在于苹果对商店内的部分APP处以30%的提成。此前，一位iOS手游开发者告诉记者，苹果、谷歌与开发者的分成方式都是三七分。举报方认为，苹果公司提出的30%的定价没有提供合理依据，也没有提供磋商程序。

“在苹果公司所提供的服务相同的基础上，对有的应用程序的收入课以30%的提成，有的应用程序则未课以30%的提成。苹果公司对此差别划分不足够明确，且没有正当合理的理由。”发起人、北京达晓律师事务所律师林蔚称。

此外，举报还提及了对来自美国的投诉和来自中国的投诉差别对待，以及不允许使用第三方支付下载APP或进行APP内购买等“附条件交易”行为。

举报方要求执法机构对苹果公司涉嫌滥用市场支配地位的行为立案调查；责令苹果公司停止违法行为；依法对苹果公司给予行政处罚。林蔚表示，目前发改委已收到举报函。

依照《反垄断法》的有关规定，反垄断执法机构对涉嫌垄断行为调查核实后，认为构成垄断行为的，应当依法作出处理决定，并可以向社会公布。新京报记者昨日致电国家发改委，但对方未透露有关信息。

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