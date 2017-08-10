环保部：地震灾区核设施安全受控，辐射环境监测未见异常

（联合早报网讯）中国环境保护部8月9日表示，目前地震灾区核设施安全受控，无人员伤亡，辐射环境监测未见异常。环境保护部部长李干杰要求西南、西北核与辐射安全监督站及核与辐射安全中心要密切跟踪震区灾情，严防次生灾害影响周边涉核单位核与辐射安全。

据中新网报道，8月8日四川省阿坝州九寨沟县地震和8月9日新疆博尔塔拉州精河县地震发生后，环境保护部迅速行动，积极开展次生突发环境事件防范应对工作。李干杰要求，密切关注和防范环境次生灾害，切实做好相关抗灾救灾工作。

李干杰表示，四川、陕西、甘肃和新疆省区环保厅立即组织开展地震灾害后可能产生的环境安全隐患排查和整治工作，突出做好石油化工等高危企业和城市污水处理厂、垃圾填埋场、尾矿库、核技术利用等重点污染治理设施的监管，认真开展隐患整治和事故防范工作，对问题严重的，要责令立即停产整治。

同时，要制定科学的环境监测预警方案，加大对地表水水质监测频率，增加对饮用水源地监测，严密监控地震灾害后可能产生的水环境污染。

李干杰要求环保部西南、西北核与辐射安全监督站及核与辐射安全中心，密切跟踪震区灾情，严防次生灾害影响周边涉核单位核与辐射安全，开展辐射环境监测，加强对辐射环境监测数据的分析研判，开展对核与辐射安全相关网络舆情监测与分析。

环保部已启动抗震救灾应急响应机制。环保部表示，根据总体调度情况，四川、甘肃、陕西、新疆受地震影响区域没有发生次生突发环境事件，除九寨沟县城污水处理厂进水管网损毁，当地正在积极抢修外，排查没有发现其他环境风险显著变化情况。

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