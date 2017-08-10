人民币汇率创逾10个月新高 资本流出压力下降

（联合早报网讯）尽管美元指数近期有所企稳反弹，却难以阻止人民币汇率的凌厉涨势。

据21世纪经济报道消息，截至8月9日15时，境内在岸市场人民币兑美元汇率（CNY）升破6.68关口，当日收盘价报6.6776，创2016年9月30日以来官方收盘价新高；离岸市场人民币兑美元汇率（CNH）也涨破6.7整数关口，达到6.6959；当天人民币兑美元汇率中间价报在6.7075，同样创逾10个月新高。

“人民币能在美元汇率企稳反弹之际持续上涨，表明中国跨境资本流动正趋于均衡稳定，此前的资本流出压力正在消退，不再对人民币汇率下跌构成威胁。”一位国内银行外汇交易员指出。

外管局公布的最新数据显示，二季度境外投资者对境内金融机构直接投资流入20.83亿美元；境内金融机构对境外直接投资净流出4.55亿美元。

在上述外汇交易员看来，具体表现为，此前触发资本流出压力的三大现象正迅速消退，即境内外人民币汇差持续扩大、企业盲目购汇避险，以及美联储鹰派加息制造的外部环境压力。

“当前人民币持续贬值的市场预期已经得到大幅扭转，即便下半年美联储加息缩表或美元强势反弹，多数投资机构会更关注逆周期因子的引入、外汇干预，以及中国经济数据持续好转对人民币汇率的提振作用，跨境资本流动趋向均衡平稳的趋势整体不会改变。”一家国有银行外汇交易部主管表示。

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