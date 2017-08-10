中国量子科学实验卫星完成预设全部科学目标

（联合早报网讯）2016年8月16日，中国成功发射“墨子号”量子科学实验卫星。如今，“墨子号”已完成它所承担的三大任务。

据中新网报道，8月10日，中国科学技术大学教授潘建伟及其同事彭承志等组成的研究团队，联合中科院多个科研机构共同完成的两项成果同时在线发表于国际学术期刊《自然》。

一项成果是量子密钥分发，即通过量子态的传输使相距甚远的用户共享无条件安全的密钥，人们再利用该密钥对信息进行一次一密的严格加密。

另一项成果是量子隐形传态，即利用量子纠缠将物质的未知量子态精确传送到遥远地点，将其携带的信息传递给对方，无需传送物质本身。

“两项成果均与‘信息安全’紧密相连。”潘建伟在北京举行的发布会上解释，量子密钥分发是“目前人类唯一已知的不可窃听、不可破译的无条件安全的通信方式”，远距离量子隐形传态则是实现分布式量子信息处理网络的基本单元。

2017年6月16日，“墨子号”科学团队已在国际上率先实现千公里级星地双向量子纠缠分发和量子力学非定域性检验，相关成果发表在国际学术期刊《科学》。

“‘墨子号’量子卫星提前、圆满地完成了预先设定的全部三大科学目标，标志着我国在量子通信领域的研究在国际上达到全面领先的优势地位。”中国科学院院长白春礼说。

潘建伟还介绍了为“墨子号”制定的后续拓展实验计划：与欧洲量子通信团队合作进行洲际量子密钥分发；尝试量子通信与经典光通信相融合的安全信息传输；开展卫星组网实验；开展基于纠缠的远距离量子密钥分发实验。

免费试阅14天