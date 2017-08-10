世大运手册争议 涉及地理意涵者改回Taiwan

（联合早报网讯）台北世大运英文版媒体手册日前曝光后，内容用Chinese Taipei 取代Taiwan，引发外界批评。世大运组委会发言人杨景棠表示，顾及手册使用时效性、尊重总会及奥会模式的惯例，线上版先行上网，世大运组委会决定，将手册内涉及地理意涵的用语修改回以“Taiwan”呈现。

据联合新闻网报道，杨景棠指出，世界大学运动会为国际大学运动总会（FISU）主办，依FISU规定，台北组委会印制对外发行的英法文手册皆须送FISU检视，以符合总会规范。

为提供国内外媒体赛会相关资讯与媒体工作所需服务，编辑印制中、英文版媒体手册，中文版线上版已于6月30日上线，同时办理英文版翻译与纸本手册印制事宜，并依总会规定，于7月8日提送英文版手册予FISU检视，FISU媒体部门于7月10日将网络手册内原用的“Taiwan”修改为“Chinese Taipei”。

杨景棠也强调，台北组委会持续努力行销台湾及台北，例如在手册中介绍台湾丰富多元的自然景观、人文风采、台北城市特色等，也提供生活资讯、汇率币值、交通资讯、观光旅游讯息等国外友人来台的基本讯息，希望邀请赛会期间来自国内外的媒体朋友，在亲身体验台湾、台北的进步、友善、热情后，能够将这些美好的回忆带回自己的家乡，分享给更多的亲友，提升台湾的国际知名度。

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