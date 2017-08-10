新疆精河地震经济损失达1.5亿 救灾物资已抵灾区

（联合早报网讯）9日深夜，新疆博州精河县召开新闻发布会称，截至9日16时，精河6.6级地震致当地转移安置民众上万人，初步估算直接经济损失1.5亿元(人民币，下同)。

据中新社报道，截至9日12时，精河县共统计32人受伤(重伤3人)，暂无人员死亡。截至9日16时，共有307间房屋倒塌，裂缝受损房屋5469间，院墙倒塌213处，受损195处，牲畜棚倒塌、受损153处，6处路面受损，6栋楼房出现裂缝，牧区未受影响和损失。目前，通过搭建救灾帐篷，腾挪幼儿园、学校、村级文化阵地，就近安置等多种方式转移安置各族民众10500人，初步估算直接经济损失1.5亿元。

地震发生后，当地迅速组织抓紧抢修基础设施，确保供水供电正常及道路畅通。各级医疗、民政、消防、公安干警在第一时间组织救援人员和物资，赶赴受灾严重地区全力抢救伤者，清理现场。

针对此次灾情，新疆紧急下拨救灾资金500万元，博州先期拨付救灾资金200万元。民政部门紧急调运1500顶帐篷运往灾区，已安放400顶；调运被褥1540床、折叠床500张、手电筒1000个；红十字会紧急调拨棉被500床、家庭包200个；在精河县设置集中安置点4处，全力保障受灾民众妥善安置。目前，灾区通讯、供水、供气、供电一切正常，抗震救灾各项工作扎实推进。

据地震专家介绍，此次地震震中位于精河县城西南约37公里的山区，地震由库松木契克山前断裂活动造成。此次地震震级大，震源浅，震中附近地区震感强烈，震中区域历史上1955年发生过6.5级地震，1973年发生过6.1级地震，地震专家初步判定此次地震属主余型地震。

截至10日零时，新疆地震局共记录地震总数214个，最大余震4.7级，4.0-4.9级地震6个，3.0-3.9级地震9个。

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