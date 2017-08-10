新党推公投：核四烂帐“全民不买单”

（联合早报网讯）台湾新党10日召开记者会，发言人王炳忠表示，因为执政者错误政策、极端民粹团体胁迫，造成核四停建，已经累积台币2838亿元的高额负债，与其它更多尚未统计的衍生亏损，因此新党发起“核四烂帐，我不买单”全民公投。

据中时电子报报道，公投题目为：“你是否同意，因执政者错误政策及极端团体胁迫下，由核四停建产生的2838亿以上庞大负债，及电力不足衍生之相关亏损，全民拒绝政府及相关单位以调整电价、加税、增列预算等各种方式要全民买单？”

王炳忠表示，他们预计先完成第一关的公投提案门槛，达到上次总统大选中选举人总数千分之五选民提案（逾9.3万人），在面簿、新党网站放上提案文件，让民众可把资料寄回新党；本月20日下午新党也将举办党庆，也会在现场呼吁支持者连署。

新党文宣委员会副主委林明正点名，当初胁迫马政府核四“非废不可”的反核团体多达150个以上，不过真正的“带头大哥”是林义雄，另一个“带头大姐”是蔡英文。

林明正表示，新党已在6月28日开记者会呼吁，要林义雄“出来面对”。林明正认为，如今核四停建造成的缺电问题更加浮现，“林圣人”却仍神隐，“我们知道林义雄先生一向信仰公投，就让我们带着公投提案的连署书去拜访他！”

新党新媒体工作群召集人苏恒表示，当下核四等同被废之下，只能加大火力发电，碳排升高，还会刺激气候愈趋暖化，用电激增下，不但限电、还会电价调涨，全民成为“能源贫穷”的最大受害者。

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