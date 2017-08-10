台公部门用电不到2% 关冷气挨批舍本逐末

（联合早报网讯）台湾行政院昨解除限制，从今天起开放公部门下午1至3时开冷气，然而，根据台电的统计资料显示，公共行政业年用电量仅占全国用电量不到2%，多数学者认为政府的做法是舍本逐末，也有人指出台电原来规划夏日可以供电的机组并未到位，效率不彰。台电发言人林德福回应表示，确实有检讨的空间。

据联合新闻网报道，日前因尼莎台风过境，导致花莲和平电厂高压电塔倒塌，全国电力供应出现缺口，行政院于7月31日发函各部会，希望下午1时至3时关闭冷气，共体时艰。但核能流言终结者创办人黄士修就在面簿直言，全国每天仅因此顶多省下0.01%的电力。

究竟公部门节电能省多少电？根据2016年台电统计资料显示，台湾全年用电量约为1487亿度，其中公共行政业年用电量为27.23亿度，换言之，所有公共部门全年用电仅占全国用电量的1.83%，连2%都不到，政府能省的电并不多。工研院前主任杜紫宸就表示，行政院的做法仅能劝导民间跟进，作用不大。

长期关心核电议题的旅日作家刘黎儿日前发文批评，台电宣称夏季能供电的大潭、大林等机组最后都动不了，不但效率不彰，经济部也没有追究台电责任。据了解，原来预期7月就会投入发电的大潭电厂机组，因工程延宕，启动时间延至8月，原预计昨日可以并联发电，没想到再出问题，目前修复时间尚待评估，所幸大林1号机组和通霄1号机组昨顺利发电，让接下来供电灯号可望由红转橘。

林德福表示，大潭电厂因日前豪雨不断才导致工程进度落后，但不否认有检讨的空间。杜紫宸则为台电缓颊，认为新机组启动的时间多是上级单位订定，台电已经尽了全力。

杜紫宸批评蔡政府得寸进尺，停用半数核电机组。他表示，蔡英文总统虽然承诺2025非核家园，但核一二厂都尚未除役，岁修后启动并不影响政府的目标，目前却不得运转，让民众活在跳电的痛苦之中。他并直言，核能发电的成本相对低于火力发电，如今一半的核电机组停摆，由火力发电递补，徒然增加成本，到时又是全民埋单。

林德福则表示，以维护运转的费用来说，核能确实低于火力发电，但如果加上后期处置的经费，则很难比较。

免费试阅14天