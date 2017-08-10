消息指港前行会成员张震远涉串谋诈骗被捕 下午提堂

（联合早报网讯）消息指，香港前行政会议成员张震远涉嫌串谋诈骗，早上被警方商业罪案调查科拘捕，下午于东区裁判法院提堂。

据星岛日报报道，前行会成员张震远近年一直卷入官司之中，商交所当年主动“弃牌”，惹起风波，2013年警方商业罪案调查科怀疑有人使用假文件行骗，突击搜查商交所在数码港总部，先拘捕一家商品交易公司案中关键人物，张震远主动要求暂时停止履行所有公职，身为商交所主席的张震远，当时接受查询时强调，自己是受害者，没伪造文件，也没做任何违法事。

案件审讯时，首被告曾提及张震远，供称“博士索酬60万美元”。三名内地商人涉管有三十二份虚假银行投资存款确认书，涉款达九百亿港元，案中首被告戴麟懿自辩说：“我没有向商交所提供资金证明，是伍楚生博士提供的，我告诉商交所主席张震远，这资金证明不能用，而且告诉张震远主席，伍楚生博士要的六十万美元，坚决不能付。”

另外一案是担任商交所主席期间，拖欠一名员工薪金约三十四万元，2015年时在裁判法院承认两项传票罪被判监六周，张震远随即提出上诉。高院法官在裁决时指，原审裁判官认为张“没有真诚悔意”是错误裁断，遂判他上诉得直，改判一百六十小时社会服务令，张成功逃过牢狱之苦。

张震远因商交所2013年爆煲而债务缠身，其后因拖欠四千七百多万私人贷款连利息，2014年2月遭债权人申请破产。高等法院法官及后指张欠债逾一亿二千万，正式颁令他破产。

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