九寨沟5万余名游客已全部转移至安全区域

（联合早报网讯）记者10日从四川省政府新闻办获悉，截至9日22时，九寨沟7.0级地震已致19人死亡，343人受伤，50000余名游客(含126名外国游客)全部转移至安全区域妥善安置或已转运至绵阳、成都等地。

据中新社报道，8日21时19分，四川省阿坝州九寨沟县发生7.0级地震，震源深度20千米。九寨沟是中国第一个以保护自然风景为主要目的的自然保护区，也是中国知名的5A级旅游景区。时下正是九寨沟旅游旺季，地震发生当日，九寨沟接待游客38799人，已逼近景区最大承载量。

据了解，震后九寨沟景区管理局组织了80辆大巴车疏散景区内游客，将长途散客由漳扎镇天源豪生、梦幻九寨等地疏散至平武客运中心，对九寨沟县域内的短途游客进行循环运输、接送伤员。

为方便撤离，四川对灾区相关路段全部进行交通管制，所有社会车辆禁止前往灾区方向。按照四川交警部门设置的路线，旅行社大巴和自驾车辆从绵阳市平武县方向和甘肃省文县方向转移疏散，乘坐交通班车的散客则由当地政府统一安排车辆从绵阳市平武县方向转移疏散。

九黄机场9日原定航班因航情管制全部被取消，但在民航西南管理局和四川监管局支持下，九黄机场申请了成都、重庆方向12个加班航班中转滞留旅客。两天来，九黄机场共发送出港航班18个、旅客2228人次，因地震滞留在九黄机场的旅客已全部输送完毕。

九寨沟震区死亡和受伤情况主要发生在漳扎镇辖区内，目前漳扎镇及相关乡镇已转移安置民众9000余人。此外，九寨沟全县范围内排查复核原有隐患点227处，有变形加剧隐患点9处，发现新增隐患点33处，巡排查工作正在加快推进。

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