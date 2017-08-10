中国商务部回应美对中国铝箔反补贴调查：敦促美方慎重行事

（联合早报网讯）美国华盛顿时间8月7日，美国商务部公布对中国铝箔产品反补贴调查初步裁定，裁定中国企业16.56%-80.97%的补贴幅度。中国商务部贸易救济局王贺军局长就此发表谈话。

据“商务微新闻”报道，王贺军指出，本案中，美调查机关无视中国政府和企业的积极配合，在原材料补贴项目中，毫无依据地认定中国原铝和动力煤生产商为“公共机构”，给下游企业提供“补贴”；在政策性贷款项目中，不顾中国银行业已经市场化的事实，继续认定中国商业银行为“公共机构”，通过贷款给予国内企业补贴，并依据不合理的国外利率基准，计算出高额的补贴幅度；在出口买方信贷项目中，在没有初步证据的情况下，要求中国政府和应诉企业证明涉案企业未使用所指控的信贷项目，错误地将举证责任转移给中方。

王贺军表示，近一段时间以来，美方在铝产业动作频繁。尽管美国商务部表示铝箔双反案与关于国家安全的铝232调查并无关联，但是这两项调查均可能对铝箔产品的进出口贸易造成重大影响，给予美国铝箔产业多重救济，中方对此表示高度关注。

王贺军强调，中方敦促美方慎重行事，公正裁决，避免对中美两国正常的经贸往来造成负面影响。

免费试阅14天