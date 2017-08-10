政纲删和平协议 吴敦义：签了美还卖武器给台湾？

（联合早报网讯）台湾前副总统吴敦义8月20日将就任国民党主席，他今天接受联合报系专访表示，就任后，两岸政策将以“顾中华民国、稳定两岸发展与党的基本方针”为大原则，坚决反对台独，也愿依惯例续办国共论坛。

据联合新闻网报道，吴敦义也提到，当前完全在野的国民党，重返执政的战略将坚持落实三元素：第一是全民利益，第二是经济，第三是两岸的和平稳定。但吴也强调，世界上没有一个固定不变的策略，会随机应对。

对于中常会昨天通过新政纲草案，重新放回前总统马英九的“不统、不独、不武”，让吴敦义再遭“独台”质疑。吴受访时再强调，选举时就说过“中国国民党”绝不改名，坚决反对台独，坚持“九二共识、一中各表”，没有纷争。

对于政纲删除“和平协议”四字，吴敦义也解释，国民党现在在野，原本就不能签定和平协议，两岸人民关系条例规定非常清楚，像过去曾提及和平协议的连胡会谈，结论也是五项愿景，而不会写五项协议，“愿景就是愿景，在野能签吗？”

吴敦义也提醒，两岸若签订和平协议，将牵连多方变动，受影响的不只两岸，包括美国等重要的第三方也将波及，要非常审慎。吴质疑，如果两岸签订和平协议，那美国还要卖武器给台湾吗？

就任党主席后，是否将严续惯例续办国共论坛？吴敦义说，若两党一定要维持良好沟通管道，觉得必须而有意义，他“不会变更”。但吴也强调，要看双方的议程，要衡量他们与我方的方便，“中国大陆今年有重要的十九大”。

但吴敦义为卸任副元首，若办国共论坛，“登陆”不易。吴说，据国家机密保护法，卸任副元首要至中国大陆须经陆委会审议、总统府同意。但吴也强调，他当行政院长时，也很快同意前行政院长到北京参加文化交流活动。他直言，若真要登陆，一定会依法提出申请，就看有权机关同意与否，相信主政者一定会有很适当处理。若遭总统府拒绝？吴说，此刻当下“没有备案”。

对近来引发争议的县市党部主委直选新制，吴敦义解释，“任何规定都是要增进党的团结与胜选”。吴举例，就像几年前，立法院前院长王金平不分区立委将任满二届，他就当面跟马英九讲，党规是为了促进党的团结与胜利，若调整可增进团结，为何要绑住手脚。

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