西安一购物中心食客因地震未付餐费 不少人后来返回结账

（联合早报网讯）在餐厅就餐，突遇地震，先埋单还是先逃命？当然是逃命。可命保住后，你会返回餐厅埋单吗？

据华商报报道，8月8日晚21时19分，四川阿坝州九寨沟县发生7级地震，西安震感强烈。西安小寨一商业体——赛格国际购物中心餐饮区许多人因逃生，未付就餐费，高达6万余元。据商场工作人员杜女士称，损失几乎全部来自餐饮区。

“尽管大部分都是那些与8日的地震危险一起“消失”的顾客。但还是有返回来付款的顾客，他们或在地震结束后立刻返回餐厅结账，或在第二日（9日）来结账，或给商家来电称有时间一定来结账。”杜女士称，“在对所有商场员工的入职消防培训中，我们反复强调遇到地震等不可抗因素，要先引导顾客疏散。所以，8日晚地震发生时，没有出现强迫顾客埋单，也从未怪罪过因地震而未结账离开的顾客。当然，我们还是希望在危险结束后，他们能在方便的时候回来结账。”

另外，还有工作人员说：“地震发生时已是晚上9点19分，商场关门时间是10点，所以大部分用餐的顾客都是尾声阶段。还是希望他们在方便时能回来结清餐费。”

在因地震没来得及付款而损失6000余元的黄记煌三汁焖锅店，收银员田女士说：“9日中午11时许，一身着蓝色短袖，约30来岁、长相帅气的平头男子走到收银台前说，‘抱歉，我要结8日晚用餐的账。我因地震没来得及结账就离开，实在抱歉’。他用手指了指他用餐的餐桌，核对菜单后，付清了190元的餐费。我按经理的吩咐不断说着谢谢。他却只回复应该、应该。”按点菜单记录显示，8日晚8时30分许，该男子到店点菜，店员推测他在地震发生时，用餐已快结束。

据该餐饮店的经理袁先生说：“8日晚，店内34桌全坐满，每桌平均消费约为200元。生死关头没来得及结账我们能理解，对4桌来结清餐费的顾客表示感谢。当然诚实本也应是每位市民该有的素质。”

6楼一火锅店的服务员小何说：“地震发生时，看到店的吊灯来回摆动，但幅度不大。因为我们服务员都接受过消防培训，没有太惊慌，但很多顾客准备夺门而逃，我们当然不能拦了。只能站在各个门口协助疏散，有些顾客还不愿走消防通道，担心没走过不认识路。当时餐厅大约有13桌用餐，目前有6桌顾客返回结账，损失大约1000余元。”据小何介绍，所有返回的顾客，都很有礼貌，不断重复说是地震才没来得及结账。

“我们所有服务员也按要求对这些顾客说谢谢。说实话，没想到他们会来，真心点赞。”小何说。

据了解，商场餐饮区约80家餐馆，其中40家出现顾客因地震没结清餐费的行为。

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