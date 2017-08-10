中国大熊猫国家公园方案获批，川陕甘三省80多个保护地被划入

（联合早报网讯）记者昨日从四川省政府官网获悉，中国日前正式批复《大熊猫国家公园体制试点方案》(以下简称《方案》)，将四川、陕西、甘肃三省的野生大熊猫种群高密度区、大熊猫主要栖息地、大熊猫局域种群遗传交流廊道合计80多个保护地有机整合划入国家公园，总面积达27134平方公里。

据成都晚报报道，大熊猫栖息地是全球地形地貌最为复杂、气候垂直分带最为明显的地区之一，拥有包括大熊猫、川金丝猴等在内的8000多种野生动植物，具有全球意义的保护价值。

全国第四次大熊猫调查显示，因人类活动加剧、特大自然灾害、气候变化等因素，其种群已退缩至秦岭、岷山、邛崃山、大相岭、小相岭和凉山六大山系。同时，野生大熊猫也被分割在33个局域总群，其中22个种群个体数量低于30只，具有灭绝风险。特别是18个种群个体量低于10只的，具有高度灭绝风险。

根据《方案》，四川划入大熊猫栖息地面积20177平方公里，占总面积的七成以上，主要涉及绵阳、广元、成都、德阳、阿坝、雅安和眉山七个市州。这些栖息地分别属于岷山片区和邛崃山—大相岭片区。划入部分在功能分区上，主要分为三大板块：核心保护区、生态修复区和科普游憩区。陕西和甘肃两省的划入区分别为秦岭片区和白水江片区，面积分别是4386平方公里、2571平方公里。与四川一样，功能分区同样分为三大板块。

根据中央批复，大熊猫国家公园的定位是——生物多样性保护示范区域、生态价值实现先行区域、世界生态教育展示样板区域。在大熊猫国家公园体制试点中，将会对川陕甘三省大熊猫栖息地中80余个各类保护地进行整合，增强栖息地的适宜性和联通性，让大熊猫国家公园成为全球生物多样性热点地区保护典范。

具体工作上，大熊猫国家公园将围绕以大熊猫为核心的生物多样性保护、创新生态保护管理体制、探索可持续的社区发展机制、构建生态保护运行机制、开展生态体验和科普宣教等五个方面展开试点。

主要为，保护修复大熊猫栖息地生态系统，抓好天然林保护等重大生态工程，强化森林草原防火体系和有害生物防治体系建设，通过生态修复等对受损、退化、碎片化的栖息地进行恢复改造。

采取自然措施，恢复栖息地连通廊道建设，建立大熊猫野生种群遗传档案，实现野生种群管理的精细化，完善人工繁育-野化训练－放归复壮野生种群机制。发挥大熊猫作为旗舰物种的伞护效益，对同域分布的珍稀濒危野生动植物实施抢救性保护。

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