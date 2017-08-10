中国医美行业增速全球最快 90后是主力

（联合早报网讯）3000元一次的进口玻尿酸面部注射，800元一次的双眼皮手术，接近万元的隐形牙套矫正……在变美的道路上，中国人的消费实力不容小觑。日前，医美APP新氧发布《2017年医美行业白皮书》，显示自2015年起，中国医美行业增速达到40%，远超全球7%的速度。25岁左右的年轻人成为中国医美消费者的绝对主力，也是推动中国医美市场增长的源动力。

据北京晨报报道，白皮书显示，中国已经成为全球医美发展速度最快的国家。全球每2.5个医美消费者中，就有1个中国人。2017年预计将有1400万中国人通过医美变美，较2016年同比增长高达42%，远高于7%的全球增速。

源源不断的年轻人加入医美消费者的行列，成为推动中国医美市场增长的源动力。白皮书预计，2017年每100位中国医美消费者中，有53位年龄在25岁以下，即出生于1990年以后。他们通过科技手段让眼睛更大、鼻子更高、皮肤看起来更光滑水嫩。这一情况与美国形成了鲜明的对比。数据显示，美国医美用户中，36岁以上用户的占比超过74%，美国中年人通过医美技术留住青春的尾巴，主要用于抗衰。

为什么中国的医美消费者越来越年轻?或许与90后的性格特点、就业理念有关。自2015年起，医美这个概念从明星、网红圈开始流行开来。个性鲜明的90后对待“整容”的态度从以前的讳莫如深，到如今的习以为常。2017年普通人的医美消费已经超过明星、网红、白领、学生、主妇成为医美消费的主力人群。而她们选择医美的原因，大多是愉悦自己和工作需要，愉悦另一半、修复天生缺陷的比例正在降低。

医美行业的发展也离不开大众对消费升级理念的认可。白皮书数据显示，收入越高，变美欲望越强。月薪三万以上的女性，80%的想整，10%的敢整，5%的人年度支出曾在20万元以上。

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