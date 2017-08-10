重庆出台引才新政 安家补助最高两百万

（联合早报网讯）重庆多部门9日联合召开新闻发布会，宣布面向全球招揽人才，提供近期急需人才职位约1146个、人才需求约3010名。在优惠政策上，从安家资助、分配激励、项目扶持、培养使用、保障服务等五方面给予激励优惠政策。对于调入迁入的高层次人才，可享受一次性安家资助，其中最高达200万元。此外，在科研项目扶持、人才培养使用以及住房、税收、购车、子女入学、户籍等多方面给予优惠保障。

据文汇网报道，将于9月举行的2017年重庆国际人才创新创业洽谈会是重庆发出“求贤令”的重要平台。重庆两江新区党工委副书记、管委会副主任何友生说，目前重庆市31个区县和衞计委等4个市级部门有179家企事业单位报名参加2017国创会，提供近期急需的人才职位约1146个，人才需求约3010名。

当地积极联系海外引才机构发动报名，在海外3地（美国硅谷、英国伦敦、新加坡），国内3地（北京、上海、深圳）进行“国创杯”创新创业项目大赛初赛和复赛，吸引优质项目到重庆合作。目前已收到1056个人才和项目报名。主办方筛选后已向300名优秀的海内外人才发出到重庆参会的正式邀请。

为给引才引智提供足够的资金保障，两江新区设立每年不低于1亿元的人才专项资金。针对优秀项目，两江新区还设立10亿元的创新创业专项资金，对海内外顶尖人才团队或领军人才团队带国际领先的关键技术、科技创新成果来两江新区开展研发工作或科技成果转化的，采取“一事一议”的方式，给予项目扶持资金、启动资金、投资贷款利息补贴和产业基金等金融支持。

重庆市人力社保局副局长何振国介绍，为吸引人才落地，重庆先后出台了《重庆市引进高层次人才若干优惠政策规定》和《重庆市引进海内外英才“鸿雁计划”实施办法》两个文件。其中，前者注重学术评价，后者注重市场化引才，各有侧重，互为补充，形成了一个比较完备的引才政策体系。

根据《重庆市引进高层次人才若干优惠政策规定》，在引进对象方面，主要引进院士、“长江学者”、“杰青”以及各类国家级人才奖项、计划入选者，其中，在引进海外高层次人才方面，主要引进国家“千人计划”人选；在海外取得博士学位，并在知名高等院校、科研机构、金融机构、世界500强企业等单位具备两年以上工作经历的高层次人才；以及国（境）外经济金融、科教文卫知名专家。

据重庆市人力社保局统计显示，截至目前，重庆已累计引进各类紧缺优秀人才近万人，其中高层次人才799人，包括“两院”院士14人，“千人计划”专家99人。2009年以来，共为引进人才兑现安家资助、岗位津贴、个税奖励等1.3亿元人民币。

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