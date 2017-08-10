海航集团收购德国哈恩机场82.5%股权正式交割

（联合早报网讯）据来自海航集团的消息，德国当地时间8月9日，海航集团收购德国法兰克福哈恩机场(以下简称哈恩机场)82.5%股权的交易正式交割，双方在德国莱茵兰-普法尔茨州进行了交割公证，表明哈恩机场项目正式成功落地，收购价格为1510万欧元。

据中新社报道，2016年9月，莱茵兰-普法尔茨州政府对哈恩机场股权发布公告进行全球招标。海航集团经过多番竞标角逐，在今年3月1日正式签署协议，成功收购莱茵兰-普法尔茨州政府在该机场82.5%的股权。随后的时间里，交易双方在中欧两地完成多轮审批操作，主要包括欧盟反垄断审查、德国国会交割审批、德国AWV安全性审批等。

哈恩机场位于德国莱茵兰-普法尔茨州，距离黑森州最大的城市法兰克福125公里，目前有客运和货运共7家航司在哈恩机场拥有固定航线，其中瑞安航空将其设为欧洲大陆唯一的客运基地机场。

作为德国最重要的货运机场之一，哈恩机场能够满载起降空客A380等大型机型，最高满足年500万旅客的使用需求。此外，哈恩机场无飞行宵禁及空域紧张的问题，为机场的发展提供良好的飞行条件，是该区域内最具竞争优势的跨区域货运枢纽机场。

海航集团在收购哈恩机场项目上分别获得了来自运营、安全和基建等领域一定数额的补贴，其中包括7月31日由欧盟批准的2530万欧元的运营补贴。哈恩机场股权交割的圆满落地，标志着海航正式参与欧洲核心区域的机场运营。

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