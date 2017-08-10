台空军F-16战机成“麻糬运送机” 遭网友批

（联合早报网讯）台湾空军一架疑似自花莲空军基地起飞返降的F-16B双座战机，被航迷拍到后侧教官舱竟然载了两盒花莲名产曾记麻糬，盒装的麻糬还贴着座舱罩摆放。台空军司令部今天说，会立即查办此事，厘清真伪，若飞官涉违规夹带私人物品上机，会加以惩处。

据联合新闻网报道，网络上流传一帧航迷拍到的F-16战机起降画面，据称是赴花莲受训的战机，这幅飞行员全付装备戴飞行头盔正襟危坐地驾驶战机的战备画面，却看到有两盒麻糬被塞在前后座舱中间，盒面紧贴左侧座舱罩，产品品牌一识即知，充满了冲突的荒谬感。网友骂声不断，认为空军战机竟然成了私人采买机，飞行员夹带私人物品上机，还塞在座舱罩朝外展示，真是有够扯。

但也有网友指出，国外F-16战机飞官也常有将个人物品放在座舱的情况，如日本空中自卫队的F-16战机也被航迷拍到类似的画面，将装个人物品的头盔袋“塞”在座舱罩同一位置。其实空军官校AT-3、T-34远程训练降落新竹，“回去也是通通带新竹米粉啊！”这种事没什么大不了。

台空军3型主力战机中，只有幻象战机因应赴法的精训交流，采购有可外挂在机翼下的“旅行荚舱”，可供飞官携行私人物品，但数量也不多，也鲜少在国内飞训期间使用；F-16战机也采购有少量旅行荚舱，可挂载在机腹中线，但很少使用，飞行员多半是使用机上的小型置物箱，携带少量私人物品；IDF战机则没有携带个人物品空间的设计。

空军一般除全队移防，才会有C-130运输协助载运公家及私人物品，但若是飞行员个别飞战机赴其他基地受训，私人物品必须设法自行携带，而战机空间很小，飞行员多半是将自己衣物、盥洗用具设法“塞进”驾驶舱内。过去就传出有IDF战机由台中飞到澎湖马公基地进行驻地训练，但飞官将私人物品装在头盔袋内，并放置在弹射椅后方的传爆线上方，由于东西过多又硬，因此扯断传爆线。

不过，携行个人装备事小，此次F-16战机被拍到两盒麻糬此类非必要的物品夹在座舱罩上，让民间对军纪观感不佳。空军强调已在调查，若属实确属违反规定，将加以惩处。

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