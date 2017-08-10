中国手机APP数量已超402万 游戏类“称霸”市场

（联合早报网讯）近日，中国工信部发布2017年上半年中国互联网业务运行情况报告。记者注意到，在互联网业务收入中，电子商务平台收入比增42.9%，而中国移动应用程序(APP)市场持续活跃，移动互联网应用数量已超402万款。

据南方日报报道，报告显示，1－6月，中国规模以上互联网和相关服务企业(简称互联网企业)完成业务收入2843亿元，同比增长24.9%。

在互联网数据中心业务上，1－6月，互联网企业完成互联网数据中心业务收入42亿元，同比下降9.3%；截至6月末，部署的服务器数量达到103万台，同比增长31.5%；在互联网接入业务上，1－6月，互联网企业完成互联网接入业务收入77.3亿元，同比下降37.6%。在信息服务业务上，1－6月，信息服务收入规模达2600亿元，同比增长38.7%，占业务收入比重达到91.5%。

数据显示，在信息服务收入中，网络游戏(包括客户端游戏、手机游戏、网页游戏等)业务收入677亿元，同比增长28.8%；而电子商务平台收达1074亿元，同比增长42.9%。电商市场格局基本稳定，北京、广东、上海三省市从事电子商务企业数量多、规模大，电子商务平台收入占比近八成。

值得注意的是，在宽带中国战略和宽带接入市场开放试点等政策的推进下，民营资本持续进入宽带接入市场扩大投资，用户数量稳步增长。截至6月末，互联网企业共发展宽带接入用户3752万户，同比增长35.2%。

报告显示，中国市场上移动互联网应用数量已超402万款。6月，中国第三方应用商店与苹果应用商店中新上架12万款移动应用(APP)。截至6月底，中国本土第三方应用商店移动应用数量超过232万款，苹果商店(中国区)移动应用数量超过171万款。其中，第三方应用商店分发数量超过6277亿次。

在市场热点类应用当中，以物流企业应用、货运运输服务应用和具有自有物流服务能力的电子商城为代表的智慧物流类应用数量超过13000款；而提供二维码扫码、转账等金融支付功能的网络支付类应用数量则超过9000款。

截至6月底，游戏类应用数量为116.7万款，应用规模最大；生活服务类应用规模位于第二，超过52.8万款。电子商务类应用以42.1万款的应用规模位于第三位。办公学习类应用规模略有上涨，共32万款，位于第四位。其后是运动健康与日常工具两类应用，应用规模分别为21.6万款和15.7万款。其他类别应用中，除资讯阅读和影音播放类应用规模较5月有小幅下降外，其余类别应用规模均保持平稳增长。

而在下载量上，下载规模位于前三位的仍然是系统工具、游戏和影音播放三类应用，下载量分别达到1194.8亿次、1183.4亿次和797.8亿次，三类应用下载总量超过整体下载量的50%。

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