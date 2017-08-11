男子震后转移游客收"天价包车费" 被拘留10天

（联合早报网讯）8月10日晚，九寨沟县公安局向封面新闻记者透露，一名震后转移游客“天价包车费”的司机被警方抓获，警方对该司机处以拘留10天的处理。

据封面新闻报道，10日早上，有人在社交平台发帖称：五名游客（两名成年女性和三名未成年人）在地震后从九寨沟景区附近包车前往甘肃省文县。上车时，双方约定车费为2500元，途中驾驶员表示要加价才能继续前行。车上乘客向该驾驶员多支付人民币1000元后，方到达甘肃省文县县城。

九寨沟县公安局得知此事后高度重视，通过各种渠道联系到车内乘客，核实网贴真伪。电话中，乘客所述与网贴基本一致，九寨公安立即对此事受案调查。

下午14时许，民警将嫌疑人抓获，并对其进行询问。经调查，该驾驶员张某（男、29岁）对8月9日凌晨在自己驾驶的车内，利用乘客急于离开九寨沟地震灾区的心理，在九寨沟景区至甘肃省文县的途中向乘客加价1000元的行为供认不讳。

事后，家人对其张某行为严厉批评，张某认识到自己的错误，主动退还了游客现金3500元，并托民警向乘客转达歉意。

根据《中华人名共和国治安管理处罚法》第四十九条之规定，张某的行为涉嫌敲诈勒索，九寨沟县公安局决定给予张某行政拘留10日处罚。

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