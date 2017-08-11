最高法：将设立金融审判庭 严打涉互联网金融犯罪

（联合早报网讯）中国最高人民法院近日印发《关于进一步加强金融审判工作的若干意见》，对以金融创新名义非法吸收公众存款或者集资诈骗，构成犯罪的，依法追究刑事责任。依法严厉打击涉互联网金融或者以互联网金融名义进行的违法犯罪行为。持续保持对非法集资犯罪打击的高压态势。

据北京青年报报道，《意见》要求，对能够实际降低交易成本、实现普惠金融、合法合规的金融交易模式依法予以保护。对以金融创新为名掩盖金融风险、规避金融监管、进行制度套利的金融违规行为，要以其实际构成的法律关系确定其效力和权利义务。对以金融创新名义非法吸收公众存款或者集资诈骗，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

《意见》要求，严格依法规制高利贷，对超过民间借贷利率司法保护上限的利息不予保护，以降低实体经济融资成本。依法认定新类型担保的法律效力的方式，增强中小微企业融资能力。依法审理证券、期货民商事纠纷案件，规范资本市场投融资秩序，引导把更多金融资源配置到经济社会发展的重点领域和薄弱环节，更好满足实体经济多样化的金融需求。

《意见》对互联网金融问题给予了高度的关注。依法认定互联网金融所涉具体法律关系，据此确定各方当事人之间的权利义务。依法严厉打击涉互联网金融或者以互联网金融名义进行的违法犯罪行为。

对于涉及私募股权投资、委托理财、资产管理等新类型金融交易纠纷案件，《意见》要求，要加强研究和应对，准确适用合同法、公司法、合伙企业法、信托法等法律规范，确定各方当事人之间的权利义务。

针对无金融资质的国有企业变相从事金融业务，成为贷款通道的问题，《意见》要求，对其变相从事金融业务，套取金融机构信贷资金又高利转贷的，应当依法否定其放贷行为的法律效力，并通过向相应的主管部门提出司法建议等方式，遏制其通道业务，引导其回归实体经济。

《意见》要求，依法打击逃废金融债权的行为，提高审判效率，降低金融债权实现成本。对金融不良债权处置过程中出现的新情况新问题，《意见》要求，要统一裁判标准，促进金融不良债权处置的市场化、法治化进程。

针对非法集资犯罪案件参与人数多、涉案金额大、波及面广、行业和区域相对集中的特点，加强与职能机关、地方政府的信息沟通和协调配合，提升处置效果，切实保障被害人的合法权益，有效维护社会稳定。

《意见》规定，通过有效引入外部资源，探索完善金融审判的多元化纠纷解决机制。将提升金融审判的信息化水平作为加强金融审判工作、发挥金融审判职能的重要途径。

法院将探索建立金融审判信息平台，研究建立以金融机构为当事人的民商事案件信息管理系统，实时反映金融机构涉诉信息。

法院将根据金融机构分布和金融案件数量情况，在金融案件相对集中的地区选择部分法院设立金融审判庭，探索实行金融案件的集中管辖。在其他金融案件较多的中级法院，可根据案件情况设立专业化的金融审判庭或者金融审判合议庭。

免费试阅14天