中国外交部回应美军舰进入南中国海 指已警告驱离

（联合早报网讯）中国外交部发言人耿爽10日回应美国军舰进入南中国海一事时证实，中国军队派出军舰查证识别后，已警告驱离；中方将向美方提出严正交涉。

中国外交部深夜在官网上贴出答记者问内容，回应美国军舰10日进入南沙群岛附近海域的问题。

据联合新闻网报道，发言人耿爽指出，8月10日美军“麦凯恩”号导弹驱逐舰未经中国政府允许，擅自进入中国南沙群岛有关岛礁邻近海域，进行所谓“航行自由行动”。中国军队随即派出军舰依法对美舰实施查证识别，并予以警告驱离。

耿爽表示，中国对南沙群岛及其附近海域拥有无可争辩的主权。美舰有关行为违反中国法律和国际法，严重损害中国主权和安全，严重危及双方一线人员生命安全。中方对此强烈不满，并将向美方提出严正交涉。

答问稿中指，一段时间以来，在中国和亚细安国家的共同努力下，南海形势降温趋缓，呈现积极发展态势，特别是日前在菲律宾举行的中国—亚细安外长会一致通过“南中国海行为准则”架构。在此背景下，一些域外势力逆流而动，持续打着“航行自由”的旗号寻衅滋事，妄图搅乱良好形势。

耿爽表示，中国维护本国领土主权和海洋权益的决心坚定不移，维护南海和平稳定的意志坚定不移。美方这种挑衅也迫使中方不得不采取措施进一步提升国土防卫能力。

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