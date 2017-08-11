中国私募基金规模逼近10万亿大关：今年已累计增长了26%

（联合早报网讯）8月10日，中国证券投资基金业协会公布了7月份私募基金统计数据。数据显示，截至2017年7月底，基金业协会已登记私募基金管理人数量突破2万家，达到20110家，已备案私募基金58734只，管理基金规模9.95万亿元。私募基金管理人员工总人数22.53万人。

据澎湃新闻报道，相比6月底9.46万亿元的私募基金实缴规模，7月份的私募基金规模增加4900亿元，又向10万亿大关迈近了一步。

在这接近10万亿元的私募基金资金中，股权类基金占据绝对优势，总规模达到6.14万亿元，占比61.7%。而证券类私募的规模则是2.36万亿元，占比为23.7%。

值得注意的是，在以前的规模统计中，基金业协会的数据口径分为认缴规模和实缴规模两项，而在最新公布的资料中则对规模数据进行了更清晰的规定：“关于管理基金规模，以相关基金填报的运行表中期末净资产为准。”

在经历了2016年的严格监管之后，2017年私募基金行业走上正轨，并释放出更大活力。无论是私募机构数量，还是私募基金产品数量，亦或是私募基金规模，自2017年1月以来，每个月都保持正增长。

以最新公布的数据计算，2017年1月至7月期间，私募机构数量累计增长15.4%，备案产品数量累计增长26.3%，基金总规模累计增长26.1%。

除了整体规模再上台阶，私募巨头的数量也变得越来越多了。

基金业协会公布，截至2017年7月底，管理基金规模在20亿-50亿元的私募基金管理人有522家，管理基金规模在50亿-100亿元的有199家，管理基金规模大于100亿元的有176家。

在6月底，百亿级私募机构的数量还是167家。而在2016年12月底，百亿级私募机构只有133家。这意味着，在半年多的时间里，有至少43家私募机构新晋百亿俱乐部。

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