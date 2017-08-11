福建女教师失联事件：日本警方两次大范围搜索北海道

（联合早报网讯）据中国驻札幌总领馆网站消息，当地时间8月10日，驻札幌总领事孙振勇先后约见北海道警察本部负责人、札幌南警察署负责人及北海道副知事，对中国公民在北海道失联表示极大关切。日本警方称，已对北海道全境的酒店、机场、车站、轮渡等公共场所进行了两次大范围搜寻，将继续保持搜寻力度，全力搜寻失联者下落。

据中新网报道，消息称，孙振勇再次就中国公民在北海道失联事件表达极大关切，督促北海道警察本部及札幌南警察署继续保持搜寻力度，进一步加强措施并扩大搜寻范围，以尽快找到中国失联公民下落。

在日本旅游的中国女教师已经失联多时，日方展开大规模搜索。在日本旅游的中国女教师已经失联多时，日方展开大规模搜索。

北海道警察本部负责人及札幌南警察署负责人表示，警方已对北海道全境的酒店、机场、车站、轮渡等公共场所进行了两次大范围搜寻，并于8月4日以来对失联者最后现身的北海道钏路市进行了周密细致的搜寻，同时对中国游客熟知的网走、知床半岛、能取岬等地进行空中与地面结合的立体搜寻。北海道警方将继续保持搜寻力度，全力搜寻失联者下落。

8月10日晚，孙振勇约见北海道副知事辻泰弘，就中国公民在北海道失联事件表达极大关切，并希望北海道政府发动一切力量协助寻找我失联公民下落。

北海道副知事辻泰弘表示，自中国公民失联事件发生以来，北海道各界均对此高度关注。北海道政府将动员各有关部门及社会各界积极收集有效信息并配合警方进行细致的搜寻，以尽快查找失联中国公民的下落。

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