九寨沟受损景观要不要复原？专家：自然现象，未必需要干预

（联合早报网讯）8月8日地震发生后，九寨沟景区内部分景点损毁，其中的火花海、诺日朗瀑布等景点损坏严重，几乎“消失”。这些受损景观未来是否进行人工修复、能否恢复原貌还不能确定。地质专家则表示，由于地震造成的景观改变属于自然现象，或许会带来新的景观，未必要进行人工干预。

据北京青年报报道，中国地震局地质研究所研究员周永胜认为，对于灾后的景观修复可以适当人为干预。火花海受损情况，包括水体浑浊和火花海坝体垮塌两部分，火花海坝体是由于水中的碳酸钙缓慢沉积形成的，因此，在未来流水缓慢作用下，坝体会自我修复，预计需要数年时间。但如果震后重建阶段，人为修复，也是可能的。而日诺朗瀑布垮塌，如果震后人为把垮塌的石块清理后，随着上游河水流量增加，瀑布会自然恢复，如果靠流水自然冲刷，也可以把垮塌的岩石冲走，形成新的瀑布，但这一过程比较缓慢，取决于河流上游的流水量。无论哪种清理方式，完全恢复原始瀑布的样子是不可能的。

广东财经大学地理与旅游学院院长唐晓春则认为，地震也是新的景观形成的一个重要因素，可以不进行人为干预。“九寨沟海子的景色形成的骨架就是由山体受到地震、崩塌、泥石流等地质灾害发生后堵断沟谷，后期地表水对九寨沟流域的可溶性岩石溶蚀作用，含有碳酸钙的水逐渐堆积，形成了独具特色的景色。”唐晓春说，“这一次新的地震对以前形成的景观产生了一定的破坏和改造是非常正常的地理演化过程，其中最引人关注的火花海水体流失，我认为也是自然的过程，没有必要刻意恢复，可以让民众感受到这种自然力产生的变化。”

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