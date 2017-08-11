万达旗下AMC院线股价今年已累计下跌57%

（联合早报网讯）万达集团旗下美国AMC院线在美国时间8月10日收盘时报14.45美元/股，跌幅6.77%，再次刷新历史收盘新低。2017年以来，该股已累计下跌了约57.1%。

据澎湃新闻报道，根据万达官网资料显示，美国AMC现在是世界最大的单一院线，占有美国24%的市场份额。

在股价处于连续下跌、公司第二季度净利润亏损的情况下，8月9日，AMC宣布公司已经决定出售其所持电影制作公司Open Road Films50%的股份。

资料显示，OpenRoad曾发行荣获2016年奥斯卡最佳影片和最佳原创剧两项大奖的《聚焦》（Spotlight），并因此成为历史上成立时间最短即获得奥斯卡最佳影片殊荣的电影公司。

公告显示，AMC将其所持Open Road Releasing LLC的股份以2880万美元的价格出售给了Tang Media Partners。

Tang Media Partners由华人企业家唐伟（Donald Tang）于2015年创立，业务聚焦于在全球范围内开发、投资、制作及发行一流的电影、电视和数字娱乐内容。

AMC表示，由于公司的运营成本居高不下，加上好莱坞电影票房惨淡的惨淡，导致公司最近运营艰难。面对业绩的下滑，AMC此前宣布将实行“减衣缩食”计划，这一计划的内容即从7月开始，通过减少运营时间、裁剪员工的方式减少成本支出，预计在2017年年内节约成本3000万美元。

AMC宣称这是公司出售部分资产变现，以及削减公司整体成本计划中的部分内容，目的是为了对抗院线票房收入的波动性。

8月4日，AMC公布的二季度财报数据显示，第二季度收入为12.02亿美元，高于2016年同期的7.64亿美元，但AMC二季度的净利润亏损为1.765亿美元，每股亏损为1.35美元。而2016年同期，AMC盈利2400万美元。

鉴于公司目前的财务状况，AMC首席执行官亚当?阿伦（Adam Aron）先前曾表示，“公司将暂停新的并购业务，因为新收购将让我们背上额外的债务，这与我们的核心需求以及降杠杆的诉求相违背。但是根据AMC目前的股价估值，我们也不会通过换股来进行并购。”

2012年5月，万达集团斥资26亿美元收购了美国第二大院线AMC，这是万达在海外的第一笔收购，得益于这笔并购，使得万达成为全球规模最大的电影院线运营商。并购后，AMC短时间内扭亏、上市等表现也使得万达在一年半的时间内投资收益翻番。

进入2017年，王健林不仅在海外投资的步伐开始放缓甚至停止，同时宣布将投资重心转向国内，并将继续加速推进万达集团的轻资产化。

王健林近期进行了一次大手笔的出售，同时还在整合万达集团旗下的资产。

7月19日，万达商业、融创中国和富力地产三方签订协议，万达商业将13个文旅项目以438.44亿元出售给了融创中国，富力地产以199.06亿元收购万达集团旗下77家城市酒店全部股权。

8月9日深夜22时52分，万达集团在香港的上市公司万达酒店发展公告称，万达酒店暂定以63亿元收购万达文化旅游创意集团有限公司（万达文旅）的全部股权。万达文旅主要从事主题公园设计、建造及营运管理业务。

同时，万达酒店将万达置业投资在桂林项目51%的股权、万达国际地产投资位于伦敦项目60%的股权、万达美洲地产投资公司位于芝加哥项目60%的股权以及万达澳洲地产投资公司位于悉尼黄金海岸项目60%的股权全部出售给万达商业。

此外，万达酒店暂定以现金7.5亿元从万达商业手中收购万达酒店管理（香港）有限公司的全部股权。万达酒店管理主要从事酒店设计、建设及营运管理业务。

截至目前，王健林在不到一个月的时间内依靠出售旗下资产套现637.5亿元。万达集团官网显示，8月10日，王健林董事长在集团总部会见了中国邮政储蓄银行行长吕家进一行。

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