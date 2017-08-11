卫计委：6.6万名医生多机构执业，近七成到社会办医院

（联合早报网讯）记者从今天举行的中国国家卫计委新闻发布会上获悉：截至今年4月底，全国社会办医疗机构44.4万家，占医疗机构总数的45%；社会办医院1.69万家，占医院总数的57.2%。2011年至今，社会办医院数量翻一番，成为推动中国医疗服务体系发展壮大的重要力量。

据人民日报报道，据了解，卫计委着力加强简政放权，完善事中事后监管，优化政务服务，努力营造有利于社会力量进入医疗领域的政策环境。在临床重点专科建设方面，累计支持社会办医创建国家级临床重点专科项目28个，投入项目经费1.4亿元，省级和市级层面的重点专科项目也有相应资金支持社会办医。在新农合定点方面，要求将符合条件的社会办医纳入定点范围，与公立医疗机构同等待遇。新修订的《医疗机构管理条例实施细则》，取消“在职、因病退职或者停薪留职的医务人员不得申请设置医疗机构”的限制，调动医务人员干事创业的积极性，为医疗行业发展注入新动力；增加医学检验实验室、病理诊断中心、医学影像诊断中心、血液透析中心、安宁疗护中心等五类独立设置的医疗机构类别，并配发标准规范，进一步拓宽办医渠道，丰富办医层次，鼓励社会力量连锁举办，加快形成多元办医格局。

统计显示：截至目前，全国共有6.6万名医师多机构执业，其中到社会办医的占69.6%。

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