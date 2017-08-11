中国最后500只绿孔雀栖息地遭“水电”威胁，政府启动整改

（联合早报网讯）中国最后500只绿孔雀栖息地或因水电站建设面临淹没危险，记者10日从云南省双柏县委宣传部了解到，当地已启动对绿孔雀重要栖息地恐龙河州级自然保护区及周边建设项目的整改。

据中新网报道，绿孔雀的濒危程度高于大熊猫。中科院昆明动物所曾透露，经2013年至2014年调查发现，云南绿孔雀种群数量不到500只，这也代表了整个中国的数量。

目前，绿孔雀在云南的核心分布区位于红河流域中上游楚雄州双柏县以及玉溪市新平县，双柏县境内恐龙河州级自然保护区是全球最重要的绿孔雀栖息地之一。

今年六月，致力于推动中国自然环境保护和野生动物保育的民间机构“野性中国”在新浪微博发文《我们做了一个云南省绿孔雀快速调查》，称其与自然之友、山水自然保护中心等多家民间环保组织赴云南调查数月。发现红河上游正在建设的戛洒江水电站会淹没绿孔雀一部分重要栖息地和季雨林，将对域内绿孔雀种群生存带来重大风险。

“今年3月，一位植物研究学者在红河流域捡到一根绿孔雀羽毛，同时看到建设中的水电站。”野性中国干事陈婉蓉说，其所在机构连同多家民间环保组织随即展开调查，发现红河流域上游除水电开发外，道路修建、非法开矿等也可能导致绿孔雀栖息地丧失与破碎化。

经环保组织关注反映后，双柏县政府8月8日在“云南通·双柏县”APP客户端上公开回函，感谢野性中国对双柏县生态环境保护的关注和监督。双柏县已成立绿孔雀保护工作领导小组，安排绿孔雀保护整改经费30万元人民币，已于8月1日启动保护区及周边建设项目存在问题整改。

回函称，由于投入不足、管护力量不够等，恐龙河州级自然保护区及周边一些项目建设，对绿孔雀栖息地造成一定程度影响。目前已开展生态修复治理工作。7天内整治建成运营电站3座，责令停止建设电站1座，整治关闭矿区3个，责令停止建设矿区1个。

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