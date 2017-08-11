台水拟推枯水水价 蓝委：错误的政策比贪污还可怕

（联合早报网讯）台湾自来水公司董事长郭俊铭日前受访时指出，为了推广节水，他正在研议未来若某一地区的水情较差时，会启动“枯水水价”，向用户收取较高的水费；国民党立法院党团总召林德福今天批评，蔡政府缺电就叫公务员关冷气，缺水就向缺水区收更高水费，只会头痛医头、脚痛医脚，请提出更好的对策来应对。

据联合新闻网报道，国民党团表示，水费若大幅调涨，势必继“一例一休”后带动另一次物价的上扬，蔡政府把台湾搞得如此民不聊生，根本是个“不知民间疾苦”、“不知苦民所苦”、“不知闻声救苦”，不知“三苦”的无良政府。

国民党立委王惠美表示，蔡政府难道只会惩罚人民？只会把自己的无能转嫁给人民，把无法解决的问题，就把责任加在百姓身上，但一昧惩罚人民不可能解决问题，不应该随便乱拿民众来开刀。

王惠美说，对于比照台电夏季用电方式的“枯水期涨水价”，2015年底通过的再生水资源发展条例其中第五条要求“水源供应短缺有虞地区应积极兴办系统再生水开发案或提供污水或放流水”，如果再生水计划推动具有成效，便可大幅降低缺水压力，但台水公司正事不干，却想搞“一国两制”的“枯水水价”，水情较差地区的民众已经很惨了，竟然还要付高价水费，这有道理吗？

国民党立委蒋万安说，错误的政策比贪污还可怕，这样的政策完全搞错因果关系， 变相双重惩罚缺水地区的民众，应该是针对民生用水、农业用水等做相关配套、精准估算，但蔡政府却用最廉价的方式来涨水价，应该从水资源系统下手，加强水管理，把自来水管修补及水库清淤的工作彻底做好。

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