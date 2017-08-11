民航局：严禁互联网机票销售以默认选项方式进行“搭售”行为

（联合早报网讯）中国多家互联网机票销售平台和部分航空公司官网在出售机票时默认搭售贵宾休息室、保险、酒店优惠券等服务屡被诟病。昨日，中国民航局明确表示，严禁互联网机票销售中的“搭售”行为。

据澎湃新闻报道，由于部分企业缺乏自律以及监管缺失等因素，互联网机票销售出现一些乱象，侵害了消费者合法权益，特别是旅客的知情权和自主选择权。

对此，民航局要求，各互联网机票销售平台、航空公司及销售代理人在销售机票时不得以默认选项的方式“搭售”机票以外的服务产品；应当通过清晰显著、明白无误的形式将贵宾休息室、保险等除机票以外的附加服务设置为旅客自主选择项，以有效避免旅客误选的情形发生。

同时要求中国航空运输协会要加强对互联网机票销售平台和销售代理人的监督管理，对其互联网机票销售行为开展专项检查，对存在的问题立即整改；各运输航空公司要加强对自身官网的管理，杜绝类似现象，同时加强对合作代理人的监督和管理，确保其销售行为的规范。

民航局要求各企业要增强依法经营意识，切实履行维护消费者合法权益的义务，在经营活动中，特别是在网上销售过程中，尊重、保护旅客知情权和自主选择权，特别是对退改签、里程积累、行李托运和中转服务等有限制的，应当以清楚、明确形式将购票限制条件告知购票人，避免产生歧义或者误导旅客。

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