中国7月财政收入同比增长11.1% 支出增速明显放缓

（联合早报网讯）经济增长仍旧稳定的大背景下，7月中国财政收入增长继续加速。

据财新网报道，中国财政部8月11日公布的数据显示，7月全国一般公共预算收入16457亿元，同比增长11.1%，较6月提高2.2个百分点，其中税收收入14429亿元，同比增长13.4%，非税收入2028亿元，同比下降2.9%。

1-7月累计，全国一般公共预算收入同比增长10%，其中税收收入同比增长11.2%，非税收入同比增长3.4%。

财政收入增速加快的同时，财政支出增速明显放缓。7月，全国一般公共预算支出13496亿元，同比增长5.4%，低于6月13.7个百分点。财政部称，支出增幅有所回落，主要是前期支出进度加快，相关资金已提前拨付。

1-7月累计来看，全国一般公共预算支出同比增长14.5%，中央和地方财政支出分别完成年初预算的55.8%和61%，较去年同期分别加快0.4个和4.2个百分点。各项支出中增长最快的是债务付息支出，达到3672亿元，增长34.4%，较上半年提高0.4个百分点。

政府性基金收入方面，1-7月累计，全国政府性基金预算收入28395亿元，同比增长31.6%。其中国有土地使用权出让收入23357亿元，同比增长37.3%，为今年最高。



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