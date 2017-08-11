民进党撤销蔡仁坚党籍败诉确定 蔡仍是民进党员 

（联合早报网讯）台湾前新竹市长蔡仁坚前年登记参选新竹市长，被民进党中央评议委员会以“违纪参选”为由撤销党籍，蔡不服提告，一审判蔡败诉，高等法院判决逆转，上诉后，最高法院维持高院见解，判决蔡仍具民进党党员资格确定。

据自由时报报道，高院判决指出，依人团法第14、15条等规定，党员（或会员）仅能由党员大会或党员代表大会决议除名，始丧失党员资格，民进党中央评议委员会无权直接以“违纪参选”为由撤销党籍。

蔡仁坚前年九月回锅登记参选新竹市长、但败选，由民进党提名的林智坚当选市长，蔡遭民进党中评会决议撤销党籍。

台北地院认为，中评会委员是每2年由全国党员代表大会直接选出，其组成可认定已间接反映全体党员的民意，得以代表民进党的党员参与党务，因此与人团法第14条规定的“会员代表大会”相符，有权作成撤销党员决议，而判蔡仁坚败诉。

蔡仁坚不服，上诉高院，高院认为，党员（或会员）仅能由党员大会或党员代表大会决议除名，始丧失党员资格，此规定是人团法的强制规定，违反时的除名处分不生效力，中评会决议开除蔡仁坚党籍，事后并未经党员代表大会追认，已违反人团法等规定，因此撤销蔡的党员资格，应属无效，改判民进党败诉，上诉后，遭最高法院驳回。

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