国民党要求“前朝”人马8月19日去职

（联合早报网讯）国民党准主席吴敦义将于8月20日全代会就任，近日已密集布局未来党内人事。

据台湾联合新闻网11日报道，国民党党部昨天傍晚也发出人事命令，决定“前朝”任命的党职政务与机要人员，聘任期至8月19日止。这也被解读是清理洪秀柱时代留任人马。

国民党发言人李明贤表示，相关人事作业，均依过去历任党主席人事交接惯例办理，要求前主席派任的政务与机要党职人员须在新主席上任前去职。但若各单位未来新任党务主管有需求，仍可留任相关人员。

报道称，这波人事免职作业，包含洪秀柱嫡系人马“国发院”综合规划处长毛嘉庆、新媒体部主任周柏吟都在其中，此外与吴敦义相熟的文传会副主委胡文琦也在其中，总计约十余人。

毛嘉庆表示，在洪秀柱辞职时，考量党中央人事布局，原本就规划新主席上任前去职，目前已全力投入协助罢免时代力量立委黄国昌。

但有被免职党务人士透露，人事命令是昨天下班后才放在桌上，早上进办公室看到，虽不意外，但难免不舒服。还有被免职党务人员，还要负责8月20日全代会上的工作督导，直言“到时不知道该以什么身份指挥党工”。

有党务人士表示，洪秀柱人马在洪去职前，人事多已转安插在党属基金会，智库也未交接。但洪秀柱幕僚强调，待吴敦义上任后，洪一定会依惯例交接智库董事长职务，不会恋栈。



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