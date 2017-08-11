欧盟对中国卡客车轮胎发起反倾销调查 中方回应

（联合早报网讯）据中国商务部网站消息，8月11日，欧委会发布公告，决定对进口自中国的卡客车轮胎产品发起反倾销调查。

据中新网报道，商务部贸易救济调查局局长王贺军就此发表谈话称，欧产业对中国产品的倾销指控缺乏依据。

王贺军表示，中方对欧方就卡客车轮胎产品发起反倾销调查表示关切。近两年中国卡客车轮胎产品对欧出口量保持平稳，出口价格略有下降与全球大宗产品价格走低相关，欧产业对中国产品的倾销指控缺乏依据。轮胎产业已高度国际化使得全球主要轮胎市场相似，美国于今年初已因不存在产业损害终止对中国卡客车轮胎产品的反倾销调查。欧方亦无充分证据表明中国出口的卡客车轮胎给欧盟产业造成了损害。

王贺军指出，中欧双方企业在轮胎产品技术开发、市场拓展等领域保持密切合作，欧盟多家轮胎企业在华设厂、投资、贴牌进口中国产品，中国出口的轮胎产品质量也得到欧盟用户的认可。欧方对卡客车轮胎产品发起反倾销调查既损害中方企业利益，也不利于欧盟轮胎产业健康发展和消费者利益，中国轮胎产业对此反应强烈。中国政府将密切关注案件进展，切实维护中国企业的正当权益。

王贺军强调，中国加入世贸组织议定书第15条已于2016年12月11日到期，任何世贸组织成员有义务终止对中国企业使用“替代国”调查方法，中方敦促欧方严格履行世贸组织规则义务，公平、公正地进行调查，审慎使用贸易救济措施。

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