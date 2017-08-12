香港警务处长：勿太早就林子健事件下判断

（联合早报网讯）香港民主党成员林子健声称前日被疑似内地执法人员掳走禁锢及殴打恐吓，他昨早召开记者会公布事件后到玛丽医院留院治疗并报警，案件由西九龙总区重案组跟进。十多名探员昨日到林子健报称被掳的砵兰街一带及获释后现身的西贡调查及搜证，警员也到医院为林子健录取口供。香港警务处处长卢伟聪11日晚出席一项活动时表示，市民不应过早就林子健疑被掳一事妄下判断，表明警方会全力调查，寻求事实真相。

香港星岛日报报道，林子健昨日在玛丽医院矫形及创伤外科留医，多名西九龙总区重案组探员到场向林子健录取口供，期间有法医为他验伤。民主党立法会议员林卓廷傍晚到医院探望林子健后表示，林子健暂时未能进食，要医生再检查后才可拆除腿上的钉，并估计林子健需要留医。

西九龙总区重案组约十名探员昨午4时许起到砵兰街一带调查，先到林子健报称被掳走前购买球衣的“飞龙球衣专门店”，向店员录取口供，又到附近的店舖索取闭路电视的片段，及向街坊查询前日下午4时至7时有否见过事主及可疑人士。球衣店店员向传媒表示，林子健为该店熟客，并确认林子健在店内逗留半小时。

林子健报称，昨日凌晨醒来已发现自己在西贡的一个沙滩上，之后找路截德士离开。十多名探员昨晚十时半到西贡大网仔路一个水上活动中心，分批巡查附近有否闭路电视，以及在沙滩上寻找线索。警员的调查行动截至昨晚深夜仍未结束。

卢伟聪昨日回应事件表示，警方在取得详情后会全力调查，但目前未能作出评论。他强调，不能容许香港以外的执法部门在港执法。至于警方有否就事件向内地当局及公安联络，他表示，目前调查仍属初段，警方会全方位及多角度调查，希望市民不要太早就事件下判断，而事件若涉及内地执法人员也不会增加警方执法的难度。卢伟聪呼吁市民，遇事要即时报案，以便警方追查，否则或会影响调查，就以此次事件而言，由于警方也是透过传媒才知悉事件，涉案人可能已逃跑或毁灭证据。

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