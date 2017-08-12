临安撤市设区 杭州市区面积猛增成江浙沪第一

（联合早报网讯）浙江省会杭州市的行政区划再次调整。8月11日，浙江省政府新闻办官方微信公众号“浙江发布”发布消息：省政府发出关于调整杭州市部分行政区划的通知，根据国务院批复精神，撤销县级临安市，设立杭州市临安区，以原临安市行政区域为临安区的行政区域。

据澎湃新闻报道，此次调整前，杭州市辖9个区、2个县级市、2个县，总面积16596平方公里，其中市区面积4876平方公里。

临安地处天目山区，总面积3126.8平方公里，此前是浙江陆地面积最大的县级市。

临安设区后，杭州的市区面积一下子扩大64%，达到8002.8平方公里——由此成为江浙沪范围内市区陆域面积最大的城市。

2015年末，上海全市土地面积为6340.5平方公里。

在江苏省的13个设区市中，陆域总面积超过8002平方公里的有盐城、徐州、淮安、苏州四市，但排除县、县级市后的市区面积均小于调整后的杭州。该省的经济强市中，与杭州同为“万亿GDP俱乐部”成员的苏州市区面积4653平方公里，南京为6587平方公里。

浙江共11个设区市，除杭州外市区面积最大的是宁波市，为3730平方公里。

报道指，临安设区，是“县域经济大省”浙江提出打造杭州、宁波、温州、金华－义乌“四大都市区”以来撤县设区的又一新例。

2011年2月，《浙江省城镇体系规划（2011~2020年）》经国务院批准实施，提出以中心城市为主体，形成“三群四区七核五级网络化”的城镇空间结构。“三群”指环杭州湾、温台沿海和浙中城市群，是组织省域城镇空间发展的主体形态；“四区”即杭州、宁波、温州、金华—义乌四个都市区，是长三角地区城市群参与全球竞争的国际门户地区和带动全省率先发展、转型发展的重要地区。

此后，杭州、宁波、温州等均发生撤县（市）设区的行政区划调整。

2014年12月，县级市富阳被撤销，设立杭州市富阳区。

2015年7月，温州洞头县撤县设区，成为温州市洞头区。

2016年10月，宁波奉化市被撤销，设立宁波市奉化区。

“做大城市，是浙江基于对此前以县域经济为主导的发展模式的反思。”浙江大学区域与城市经济研究中心主任陈建军教授表示，浙江曾靠县域经济、块状经济取得先发优势，但对经济的提质升级也形成一定制约，浙江一直在探索新路：做强省域中心城市，发展城市经济。

《浙江省国民经济和社会发展第十三个五年（2016~2020年）规划纲要》提出，要加快建设四大都市区，推进县域经济向都市区经济转型，以都市区为主体形态优化空间布局，促进中心城市与周边县域协同、协调发展。

进入21世纪以来，杭州已经历了三轮“撤县建区”，“扩张”力度不断加大。

2001年3月，面积均为1000多平方公里的萧山、余杭撤市设区，杭州市区面积从683平方公里扩大到3068平方公里；2014年12月，1808平方公里的富阳撤市建区，市区面积增至4876平方公里。

“未来的省域经济之争在于城市之争，只有推进以大中城市为主的新型城市化，才能在区域经济竞争中抢占制高点。”陈建军表示，杭州作为新一轮城市发展的“明星”，其未来走势对浙江至关重要，“通过撤县设区，加速与周边县市一体化，尽早将杭州培育为综合服务功能完善、产业分工协同、集聚辐射能力强的中心大城市，带动全省经济发展，是浙江试图在省域经济竞争中胜出的核心所在。”

在陈建军看来，撤县设区的另一动力是改变浙江“省管县”的财政体制。这项1995年起推行的改革，目的是保持县级财政政策稳定，避免上级政府对下级财政分配影响力过大，浙江县域经济的活力由此喷薄而发，但在一定程度上也造成中心城市财力不足。

“撤县设区后，部分财政将归所属市。”他表示，但随着公共服务一体化，临安市民也可享受杭州在就业、社保、教育、交通、产业政策等多方面的福利。

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