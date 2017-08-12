民建联李慧琼：解放军在香港 真要跨境执法不可能通过一地两检

（联合早报网讯）高铁香港段“一地两检”方案争议未息，香港民建联立法会议员李慧琼在商台节目直言，“解放军都在香港，如果真是要做跨境执法，不可能透过一地两检”。

香港明报网报道，李慧琼、民主党议员胡志伟、公民党议员谭文豪及自由党议员钟国斌今早（12日）在商台节目讨论“一地两检”问题。

李慧琼指出，放在面前的是“投资了几百亿建高铁”及希望接上国家高铁网，“国家高铁有时候开到想不到那么快，很快就告诉你（到了）北京、上海、不太熟悉的城市”。她强调要为高铁创造最大效益，“一地两检”是毋庸置疑，看不到为何不实施“一地两检”。

李慧琼说，理解香港市民的关注和担心，“但讲到有一地两检就担心(内地)执法人员可以跑出来执法，这肯定不可能。现在解放军都在香港，如果真的要跨境执法，不可能透过一地两检”。至于被指“割地”，她认为这形容很离谱，因完全无将“一国”放在考虑之列。

谭文豪则称，“一地两检”方案从法律上开了香港行使内地法律的坏先例，担忧会是无止境的，“法治上令人好担心”。胡志伟表示，“整天讲高铁好有成效”，认为若政府有信心，应把方案摆出来，“让香港社会做选择”，并质疑有关效益是“梦幻的效益”还是“真正的效益”。

钟国斌引述自由党近日民调称，随着香港市民认识高铁效益，越来越多的市民支持“一地两检”。

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