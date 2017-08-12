司法改革总结 蔡英文：不是大拜拜 不会船过水无痕

（联合早报网讯）台湾总统蔡英文去年就职时，称“我们的司法已经失去人民的信任”，去年底筹设“非法律专业人士过半”的司法改革国是会议筹备委员会，推行司改。总结会议今天（12日）在总统府大礼堂登场，蔡英文在开场致词时表示，过去10个月以最慎重的态度进行会议，每一场个结论都是国是会议的一部分，伊始在网路上也征询民众意见，且后来逐字稿、影像都上网，都是突破以往的作法。国是会议不是大拜拜，不会“船过水无痕”。

台湾联合报报道，蔡英文表示，这场会议让司法改革接受体检，也让大家发表对司改的意见，再从议题找到共识，找到方向，多元的声音成为民主资产。她认为不必怀疑开会的好处，司法院金字塔诉讼制度将逐渐建立起来，未来将强化法庭直播，最重要的是法官多元晋用、监督和淘汰制度。

蔡英文说，法务部方面，检察官的评监制度是重点，办案将以主任检察官为中心，起诉书公开也会让国民觉得侦查透明化。

至于审判制度的改革，蔡英文称，了解对参、陪审有不同见解，深入的辩论已达共识，那就是“现制不完善”，未来要让国民法官走入法庭。改革是政党轮替最主要的意义，但改革不是变魔术，不可能一步到位，都需要一点时间。

今天与会人员包括台副总统陈建仁、五院院长、亲民党党主席宋楚瑜、时代力量立委黄国昌、徐永明、民进党立院总召柯建铭和绿党、民国党党主席等人。

黄国昌日前批评司改刻意将“国民参与审判的模式”排除在讨论范围之外，纵容司法院“偷渡”参审制。总统府也回应“人民参与审判制度”在分组会议中经过多次讨论，但并没有获得共识，总结会议上就不属于讨论范围，但委员仍可在“综合建言”时建言。

会议预计至晚间6点结束，分组委员可建言3分钟。原本总结会议要开两天，后来缩为一天，曾引发分组委员不满，质疑“玩假的！”。

司改国是会议5个分组从2月20日起，历经40次分组会议，议决出约200条决议，筹委会汇整为12大议题，包括推动人民参与司法制度；强化公开透明的司法；改善法律专业人才的养成和进用；打造专业及中立的司法体系；监督淘汰不适任司法人员；完善证据法则和救济无辜；保护隐私和弱势群体机制；建立保护儿少机制；有效打击犯罪和检讨刑事政策；实践修复式式正义；贴近社会脉动的法学与法治教育；防杜滥诉与增进司法程序的效率。

蔡英文在主持筹委会时也表示，司改要回应人民期待，包括法庭透明、裁判书亲民、法官与检察官进用与淘汰机制的改革、人民参与审判制度等方向都“无可回避”。

分组会议期间，除了外界疑虑委员代表性，内哄也不断。期间分组委员林钰雄、陈重言“退席”，但司改国是会议仍邀请他们出席。总结会议登场前一天，第五分组委员赖芳玉、纪惠容、刘淑琼认为儿少、性平议题被忽视，昨称“不想浪费生命”，3人宣布不出席。

法官协会也在司改前夕发出声明，指1999年前总统李登辉召开了全国司法改革会议，18年后“司法”仍然是台湾社会亟欲改革的对象，甚至“法官”在民众心目中的形象更差了，协会尊重改革，但无法同意一些委员漫无根据地指责一定比例的法官收受贿赂、以标榜改革之名一味以打击现有制度。协会表示，绝大多数的法官兢兢业业甚至过劳，为“以法治国”而努力，民众才能安居乐业，若司法人员换来的尽是批评、责骂，换成任何人，也很难默默承受。

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