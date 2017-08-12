台专家盼以台港关系拉近两岸关系

（联合早报网讯）台湾前官员郑安国和学者林泉忠11日在香港一个论坛上，同时期望香港可以继续发挥其独特作用，拉近两岸关系。

据台湾中央社报道，香江文化交流基金会11日举办香江论坛，题目是“港台关系之回顾与展望”；两位主讲嘉宾分别是台湾前行政院大陆委员会副主任委员郑安国，以及中央研究院近代史副研究员林泉忠。

郑安国发言说，香港主权转移以来，台、港关系因台湾执政党的轮替而呈现起伏。他说，与两岸关系比较，台、港关系位阶较低，必定受两岸关系影响。

但他说，两岸都认为台、港关系有别于两岸关系，希望台、港关系不受两岸关系影响。因此，他期望台、港关系可以成为两岸关系的连结点，当两岸关系不好时，可以拉近两岸关系。

林泉忠说，香港一直是两岸关系的窗口，而香港主权转移之后，两地关系维持平稳，但也有起伏。

他说，台湾总统蔡英文上台后是重视两岸关系的，对台、港关系则“保守低调”，“放弃”积极进取，比如“低调处理”香港民主议题。同时，两地派驻的机构也正常运作，民间交流继续。

他认为，当前北京和香港当局比较关注“台独”和“港独”的合流，以及台湾对香港民主的影响。

对于台、港关系今后发展，林泉忠建议蔡英文尊重基本法和“钱七条”，台湾官方要避免支持“港独”的言行。

至于北京，他建议大陆国家主席习近平展示魄力，善用台湾驻港机构的角色，善用香港的特殊地位，在港启动两岸“二轨”或“1.5轨”的对话。

他还建议香港政府设立港、台合作交流对话平台，邀请学者专家全方位就两地关系提供建言。

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