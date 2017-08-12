习近平与特朗普通话 就朝鲜半岛局势交换意见

（联合早报网讯）中国国家主席习近平12日应约同美国总统特朗普通电话，就当前朝鲜半岛局势交换了意见。

据中国央视报道，习近平指出，他同特朗普上个月在德国汉堡举行了很好的会晤。中美两国领导人就共同关心的问题保持密切沟通，对中美关系发展十分重要。双方应该继续按照他们达成的共识，加强对话与沟通，推进各领域交流合作，妥善处理彼此关心的问题，推动中美关系健康稳定向前发展。中方重视特朗普年内将对中国进行的国事访问，两国工作团队要共同努力做好准备工作。

特朗普表示，很高兴汉堡会晤后再次同习近平通话。他同习近平就重大问题保持沟通和协调、两国加强各层级和各领域交往十分重要。当前，美中关系发展态势良好，他相信可以发展得更好。他期待着对中国进行国事访问。

两国元首就当前朝鲜半岛局势交换了意见。习近平强调，中美在实现朝鲜半岛无核化、维护朝鲜半岛和平稳定方面拥有共同利益。当前，有关方面要保持克制，避免加剧朝鲜半岛局势紧张的言行。解决朝鲜半岛核问题，归根结底还是要坚持对话谈判、政治解决的大方向。中方愿在相互尊重的基础上同美方保持沟通，共同推动朝鲜半岛核问题妥善解决。

特朗普表示，充分理解中方在朝鲜半岛核问题上发挥的作用，美方愿同中方继续就共同关心的重大国际和地区问题保持密切沟通。

免费试阅14天