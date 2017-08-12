东航回应印裔乘客在中国机场"受辱":与事实不符

（联合早报网讯）《印度时报》10日报道称，印度裔的北美旁遮普人联合会执行董事查哈尔日前致信印度外交部长斯瓦拉吉，讲述了他在上海浦东机场所遭到的“不公正待遇”，并要求印方就这一事件同中方交涉，以及发布一项公告，提醒印度乘客在乘坐国际航班时避免途经中国。对此，中国东方航空8月12日在其官方微博上作出回应称，经我公司调查核实，确认报道的内容与事实不符。

据环球网报道，查哈尔在信中写道：“2017年8月6日，我乘坐中国东方航空MU564航班从新德里前往旧金山。在浦东机场转机时，我看到在一个供轮椅乘客使用的出口大门处，地勤人员正在指责印度裔乘客。”查哈尔还抱怨说，“推轮椅的工作人员把印度乘客扔在半道上，令他们不得不着急地跑向登机口”。

《印度时报》报道称，在描述了看到的这些情形之后，查哈尔还讲述了他的个人遭遇。他说，“当我到柜台寻求帮助时，对方不但没有帮我，反而莫名其妙地冲我发火”。查哈尔继续抱怨道，“当他冲我咆哮时，他的其他同伴还嘲笑我”。

查哈尔称，因为语言障碍他不知道发生了什么。“一开始，我以为他们是对我的‘大包头’有误解，但很快我从他们的身体语言中意识到，原因很可能是印中不断升温的边界紧张局势”。

据报道，除了给印度外长写信抱怨，查哈尔还将该问题提交印度旁遮普人组织。

对此，中国东航回应称，针对网络上有关印度籍乘客在浦东机场转机经历的相关报道，经我公司调查核实，并调阅相关资料和现场视频，确认报道的内容与事实不符。东航服务人员严格按照程序标准，为旅客提供细致的服务和保障，为全球旅客提供优质的出行体验。

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