九寨沟地震六失联人员名单公布

（联合早报网讯）中新网报道，据九寨沟县人民政府应急管理办公室发布消息，截至8月12日08时00分，经初步核查，四川九寨沟县“8·8”地震仍有6名失联人员，目前正组织专门力量全力搜救失联人员。
名单如下：
1.王锦滔 女 住址：广东省增城县 身份证号码：440125197503150024 家属联系方式：陈女士13710969591；
2.李艳霞 女 住址：广东省广州市土地房产管理职业学校 身份证号码：440102197810071823 家属联系方式：韦先生 18988912662、13602870587；
3.戴 倩 女 住址：广东省广州市土地房产管理职业学校 身份证号码：362401198211260522家属联系方式：周先生 13760822534；
4.尕迪彭措 男 住址：九寨沟县漳扎镇树正村 身份证号码：513225199702232319；
5.泽仁塔 男 住址：九寨沟县漳扎镇荷叶村 身份证号码：513225199707092319；
6.杨海云 男 住址：九寨沟县马家乡苗州村 身份证号码：513225199108203312。
目前，正组织专门力量全力搜救失联人员。
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