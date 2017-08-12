清党？吴敦义：国民党好穷 全留任党受不了

（联合早报网讯）国民党中央昨天无预警地发出人事令，要洪秀柱的人马在19日前走人，被外界质疑是在清党。国民党主席当选人前副总统吴敦义今天（12日）被问到此事时回应说，“国民党现在这么穷”，至今累积有多少历任主席以政务官性质引进的人，若全都留在党里面，党怎么受得了。

台湾联合报报道称，吴敦义今天（12日）出席活动时被问到“清党”问题，吴敦义说，任何机关、企业、政党都一样，洪秀柱上任后，有引进一些人到党里面，凡是政务官性质者，有签订契约，离开也很正常，否则“国民党现在这么穷”的情况，至今累积有多少历任主席以政务官性质引进的人，若全都留在党里面，党怎么受得了。

吴敦义指出，对于八月能否顺利发出党工薪水，会继续努力加把劲。

至于是否要推蒋万安选台北市长，吴敦义强调，“他说没有属意谁”，就算就任党主席，也不能说属意谁就选谁，且一定会经过公正客观程序，才会提名。

吴敦义强调，绝对没有属意哪一个人，就算党主席，也不能属意谁就是谁，一定会经过公正客观有公信力过程，如多请教人家，就是所谓非正式的评监，也许是菜市场里头口碑，或年轻朋友希望的人选等，绝对会经过公正客观的民调，完成以后才会进行提名作业。

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