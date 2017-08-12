美学者：特朗普政府正为台湾寻求更佳“现状”

（联合早报网讯）新美国安全中心亚洲安全计划主任克罗宁（Patrick Cronin）今天表示，有一批了解并支持台湾的好手即将在今秋进入特朗普政府任职，他们有强烈意愿改善台湾的“现状”，在一中架构下增加与台湾高层的互动，而且他相信这当中有来自特朗普政府最高层的政治意志。

台湾《自由时报》报道，全美台湾同乡联谊会、草根外交委员会、台美关系研究中心以及传统基金会今天共同主办台美未来关系的研讨会。

克罗宁在会上表示，对特朗普政府而言，认知“现状”并不代表终局，从特朗普宣誓前接听蔡英文的电话开始，特朗普政府就在测试所谓的“现状”，美国媒体和学界似乎认为特朗普政府会利用台湾问题与中国大陆进行交易，比如以台湾换南中国海或朝鲜，但这不是特朗普政府的思维，这个政府是在针对现状探索对台湾更公平的交易。

他透露10日曾造访白宫，就他了解，白宫正在思考如何更佳地保障美国及盟友的利益，特朗普政府在检视六项保证与三公报，让台湾对其未来能表达更多的声音，不让北京以武力胁迫台湾，这是特朗普政府在两岸关系上想要谈判的。

不过特朗普政府也需要尊重历史事实，所以从“现状”起步，不但重申台湾关系法和六项保证，也重申了一中政策，但美国两党共同的目标都是要维系一个自治、繁荣与安全的台湾。特朗普政府里的中国专家正在寻找“更佳的现状”（status quo plus）。

克罗宁说，美国在处理朝鲜问题时展示的武器投射能力会成为保卫台湾的一个参考指标，国防部长马蒂斯会非常严肃看待。华府的两岸专家卜大年与薛瑞福也曾撰文表示，美国应以务实方式建立与台湾高层的互动。

他表示，特朗普政府重申了一中架构只是开始，而不是终局。特朗普政府正等待国务院和国防部的主管官员到位，未来可以在两岸政策上协调出统一的策略，即使特朗普本人难以预测，但他对美国的两岸政策是乐观的，他和即将进入特朗普政府的准官员谈过，对他们的专业与决心印象深刻，这些人会在现状架构下逐步改变台湾目前在军事和外交上被中国大陆挤压的趋势。

不过随后发表演说的台北前驻美代表沈吕巡认为，美国在世卫组织和国际刑警组织方面都诚心要帮忙台湾，美台深厚的关系不因双方政府更改而有改变，但两岸关系在蔡政府上台后改变了，这些组织都无法参加，这证明很多事情，美国人帮不上忙。

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